Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега скончался в возрасте 83 лет

Генерал Мануэль Норьега, руководивший Панамой с 1983 по 1989 годы, скончался в возрасте 83 лет.

Об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя правительства Панамы, передает ТАСС.

"Господин Норьега скончался этой ночью", - сказал собеседник агентства.

Президент Панамы Хуан Варела прокомментировал в своем Twitter кончину генерала: "Смерть Мануэля Норьеги закрыла главу нашей истории".

Ранее сообщалось, что бывший лидер перенес несколько операций на головном мозге и был введен в искусственную кому.

С 1983 по 1989 год Норьега де-факто руководил Панамой, после чего был свергнут в результате военного вмешательства США. Он обвинялся в массовых убийствах сторонников оппозиции. В 2011 году бывший лидер был экстрадирован из Франции в Панаму и заключен в тюрьму. В январе суд Панамы разрешил перевести Норьегу под домашний арест в связи с предстоящей операцией по удалению доброкачественной опухоли головного мозга.