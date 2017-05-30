Прибыль компаний в первом квартале выросла на 18%

В первом квартале текущего года совокупная прибыль предпринимательского сектора Эстонии выросла на 18% по сравнению с прошлым годом и достигла 612 млн евро. Объем продаж увеличился на 8%.

Об этом во вторник, 30 мая, сообщил Департамент статистики.

Как отмечается в сообщении, прибыль компаний увеличилась по большинству видов деятельности, а наибольший рост произошел в секторе торговли и промышленности. Наименьший рост отмечен в секторе недвижимости, грузоперевозок и складского бизнеса.

Предприятия продали в I квартале товаров и услуг на 12,7 млрд евро, что на 8% больше, чем в первом квартале 2016 года. Наибольший рост выручки отмечен в строительстве, а также в розничной торговле и торговле автомобилями. Выручка предприятий обрабатывающей промышленности увеличилась на 5%.

Расходы предприятий, в том числе расходы на рабочую силу, выросли на 8%. Число занятых увеличилось на 2%, а число отработанных часов осталось на уровне прошлого года. Рассчитанная по чистой добавленной стоимости средняя производительность труда на одного занятого составила 5280 евро за квартал, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Также отмечен резкий рост инвестиций компаний, которые в первом квартале вложили 523 млн евро, что на 28% больше, чем в I квартале 2016 года. Основные инвестиции делались в машины и оборудование, транспортные средства и строения. Крупнейшие инвестиции делали предприятия обрабатывающей промышленности, торговые фирмы, грузоперевозчики и склады.