В Русском театре открывается детский литературный фестиваль

Уже пятый по счету фестиваль "Встречи с детскими писателями" в этом году будет проходить с 30 мая по 8 июня с участием поэтов и композиторов из Таллинна и Санкт-Петербурга.

В этом году главный акцент фестиваля будет сделан на взаимных переводах российских и эстонских поэтов. "Если писать детские стихи нужно как для взрослых, только лучше, то уж и переводить детские стихи нужно обязательно хорошо, сохраняя их игровую природу", - считает художественный руководитель фестиваля Елена Скульская.

В нынешнем году к писателям впервые присоединяться и музыканты: известный эстонский композитор Прийт Паюсаар расскажет, как он сочиняет песни на детские стихи Леэло Тунгал, споет их Лийза Пирет Паюсаар; Пётр Тучков из Петербурга представит и споет свои песни на детские стихи Елены Скульской.

Гости из Санкт-Петербурга – поэт, классик жанра Михаил Яснов. Вместе с ним приедут писатели Ася Петрова, Марта Славина и Анастасия Строкина.

На сцене Русского театра Эстонии гости из северной столицы встретятся с известными эстонскими деятелями искусства – детской поэтессой Леэло Тунгал, поэтами Юлле Кютсен и Маркусом Саксатаммом.

Вторая часть фестиваля посвящена творчеству Чуковского

Актеры Русского театра Татьяна Космынина, Анастасия Цубина, Александр Жиленко и Александр Кучмезов представят "Муху-Цокотуху", "Тараканище" и "Крокодила". А маленькие зрители, которые выучат наизусть отрывки из сказок, смогут участвовать в представлении.

Все встречи ведет сама художественный руководитель - Елена Скульская. Всего состоится шестнадцать встреч-концертов.

Как говорит Скульская, фестиваль прочно вошел в афишу Русского театра и встречи-концерты пользуются неизменным успехом у маленьких зрителей: "У них пока еще есть время на стихи и песни, на радость встреч с писателями и композиторами, которые стараются сделать их жизнь интересной и увлекательной".