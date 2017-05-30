Полиция перекрыла движение перед отелем Hilton в Таллинне из-за визита европарламентариев

Из-за визита в Таллинн делегации во главе с президентом Европарламента Антонио Таяни полиция перекрыла движение по улице Крейцвальди на отрезке между улицами Гонсиори и Кундери перед отелем Hilton.

Таяни прибыл в Таллинн во вторник с представителями политических фракций, представленных в европейском законодательном органе, чтобы ознакомиться с программой приоритетов на время председательства Эстонии в Совете Европейского союза и подготовки к нему.

Кроме этого, высокопоставленные гости проведут дискуссию с молодежью в Таллиннском университете на темы будущего ЕС.

Напомним, что Эстония будет возглавлять Совет Евросоюза с 1 июля по 31 декабря текущего года.