Вакра назвал отказ от ласнамяэского трамвая признаком слабости таллиннской горуправы

По мнению кандидата в мэры Таллинна от Социал-демократической партии (SDE) Райнера Вакра, отказ от проведения трамвайной линии в Ласнамяэ свидетельствует о слабости столичной горуправы, контролируемой Центристской партией.

По мнению Вакра, горуправа слишком легкомысленно отказывается от проекта ласнамяэского трамвая. "В Ласнамяэ есть как минимум целое поколение людей, которое по-прежнему ждет реализации трамвайного сообщения между Ласнамяэ и площадью Вабадузе. Для них немыслимо, что горуправа так легкомысленно отказывается от этого проекта", - заявил кандидат в столичные мэры от соцдемов.

По его мнению, трамвай в Ласнамяэ является единственной серьезной альтернативой продолжающейся автомобилизации этого района Таллинна.

Вакра также обвинил центристов в том, что они за десять лет не смогли реализовать ни одного крупного инновационного проекта и заявил о поддержке соцдемами проекта ласнамяэского трамвая.

И. о. мэра Таллинна, кандидат на пост мэра от Центристской партии Таави Аас в понедельник неожиданно заявил, что он не видит смысла в трамвайной линии из центра города до Ласнамяэ, считая трамвайное сообщение с Хааберсти более насущной проблемой. "Когда улицу Гонсиори отремонтируют, то между Ласнамяэ и центром города будет обеспечено хорошее автобусное сообщение", – сказал он в интервью изданию Õhtuleht.

В 2011 году занимавший тогда пост вице-мэра Аас обещал от имени таллиннской горуправы, что трамвай в Ласнамяэ будет проведен к 2017 году.