С четверга общественный транспорт Таллинна переходит на летнее расписание

С 1 июня столичные автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по летнему расписанию.

Об этом во вторник, 30 мая, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.

В сообщении отмечается, что изменится расписание движения на большинстве автобусных, всех трамвайных и троллейбусных линиях.

С новым расписанием можно будет ознакомиться на веб-сайте таллиннской горуправы и на остановках общественного транспорта.