Управа Пирита снова отказалась выделить нудистам участок пляжа

Управа столичного района Пирита после обсуждения и консультаций решила отклонить предложение выделить в этом году участок пляжа для нудистов.

"Представитель натуристов обратился в районную управу с просьбой сделать пляж более толерантным и выделить там для нудистов отдельный участок. Мы серьезно рассмотрели это предложение, однако, к сожалению, у подобного предложения минусов оказалось больше, чем плюсов", – сказал во вторник старейшина района Пирита Тынис Мёльдер.

По его словам, изучение мнение посетителей пляжа и жителей района говорит о том, что подавляющее большинство не поддерживают это предложение. Кроме того, на реконструированном пляжном променаде много гуляющих, поэтому приватность для любителей позагорать нагишом обеспечить невозможно. "К тому же часть пляжа Пирита со стороны Меривялья сегодня используется именно местными жителями, и в этом случае пострадавшими окажутся жители своего района", – добавил Мёльдер.

Участок пляжа размерами 180 на 30 метров между Меривялья и Пирита выделялся нудистам управой Пирита в 2007 и 2008 годах на период с 15 мая по 15 сентября. По словам Мёльдера, это привлекало не только нудистов, но и сомнительных личностей, мешавших остальным посетителям пляжа.

"Мы направили в таллиннскую горуправу предложение рассмотреть в будущем возможность передачи пляжа Пикакари в полное распоряжение нудистов, - добавил Мёльдер. - Таким образом, на крупнейших пляжах Таллинна – Пирита и Штромке – могли бы спокойно отдыхать обычные посетители, а у натуристов был свой конкретный пляж, где они могли бы от души загорать нагишом".