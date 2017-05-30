В школах прошли уроки на тему важности инфотехнологий

Весной этого года в рамках проекта "Всё – диги", инициированном Министерством образования и науки, гостевые преподаватели провели в полусотне школ более 120 уроков на тему важности инфотехнологий. Поскольку инфотехнологии в современном мире – тема объемная и сложная, на своих уроках рассмотреть ее со всех сторон попытались более 50 преподавателей различных профессий, от музыкантов и членов Рийгикогу до медсестер. Своим опытом поделилась участница проекта Мария Григор: