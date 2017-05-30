Сотни людей обращаются за бесплатной юридической помощью

За первые семь недель работы Eesti Õigusbüroo, которое в сотрудничестве с Министерством юстиции предоставляет жителям Эстонии бесплатные юридические услуги, за помощью к юристам обратились более 400 человек. Данная услуга предназначена прежде всего для людей, которые не могут себе позволить обратиться к обычному юристу. Отмечается, что заключив договор с бюро, клиент получает право на бесплатные два часа консультации. Подробнее рассказывает юрист Яника Дробот: