Эксперт по недвижимости: строительство высоток приводит к пробкам

Исполнительный директор бюро недвижимости 1Partner Мартин Вахер считает, что строящиеся в Таллинне высотные здания могут привести к ситуации, когда парковочных мест в городе будет катастрофически не хватать. По его мнению, если Таллинн хочет уменьшить интенсивность движения в центре города, но в то же время планирует и строит высотные здания, это противоречит одно другому, поскольку будущие жильцы высоток и их гости явно не будут добираться до дома пешком. Одним из вариантов решения проблемы могут стать подземные парковки. Мартин Вахер: