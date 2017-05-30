Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в апреле вырос на 1%

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 1% (6 000 человек) до 595 000 пассажиров.

Такие данные корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по сравнению с мартом в апреле объем пассажирских перевозок упал на 4% или на 25 000 человек.

При этом апрельский показатель пассажиропотока стал рекордным для этого месяца за последние 22 года. Выше он был лишь в апреле 1995 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 719 тысяч пассажиров.

В Эстонии внутренними пассажирскими перевозками по железной дороге с 1 января 2014 года занимается только фирма Elron.