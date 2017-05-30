В среду Арво Сарапуу отзовут из советов муниципальных компаний

В настоящее время Сарапуу, который на прошлой неделе подал в отставку из-за коррупционного скандала, входит в советы компаний Tallinna Soojus, Tallinna Tööstuspargid и Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

Как следует из проекта распоряжения горуправы, с 1 июня в совете Tallinna Soojus Арво Сарапуу заменит вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. В совете Tallinna Tööstuspargid его сменит вице-мэр Эха Вырк, в совете Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus на смену Сарапуу придет вице-мэр Калле Кландорф,

Пост вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу покинул 26 мая. Днем ранее он был задержан сотрудниками КаПо в качестве подозреваемого по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице.