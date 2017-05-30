Спасатели Ида-Вирумаа проведут мероприятие для школьников "Защити себя и помоги другим"

С 30 мая и по 2 июня на территории шахты-музея Кохтла-Нымме школьники Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа разбили лагерь, где участники проекта Спасательного департамента "Защити себя и помоги другому" будут соревноваться за право стать лучшим знатоком в вопросах безопасности.

По словам руководителя бюро превентивной работы Идаского центра Спасательного департамента Майдо Нылвака, лагерь стал финишной прямой обучения, которое проходило в течение всего года в уездных школах.

"В процессе обучения школьники получили знания в области пожарной безопасности и безопасности на воде, научились оказывать первую помощь. Все эти знания ребята теперь будут пытаться использовать, принимая участие в различных соревнованиях в рамках организованного двухдневного лагеря", - сказал Нылвак, подчеркнув, что для успешного выполнения заданий необходимо иметь хороший навык командной работы.