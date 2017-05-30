Ключевой фигурант дела о масштабной подделке госдокументов предстала перед судом

По словам пресс-секретаря суда, дело Генрихсон было вынесено в отдельное производство, поскольку она, в отличие от остальных обвиняемых, не пошла на соглашение с прокуратурой.

Изначально процесс должен был начаться в понедельник, но в итоге первое заседание, на котором приступили к рассмотрению дела по существу, перенесли на вторник, 30 мая.

На сегодняшнем заседании Любовь Генрихсон не признала себя виновной.

Согласно данным на сегодняшний день, заседания продлятся до конца августа.

Наказания для остальных членов преступной группировки, занимавшейся незаконным оформлением государственных документов, Харьюский уездный суд утвердил 6 февраля.

Бывшие сотрудники Пыхьяской префектуры Жанна Реэде и Лайви Сеэман и экс-работники Департамента полиции и пограничной охраны Юлле Лилль и Меэли Палувитс приговорены к пяти годам лишения свободы. Реально отсидеть за решеткой им придется два месяца, а оставшуюся часть наказания отбывать не придется, если в течение пяти лет они не преступят закон.

Кроме того, они в течение трех лет они не могут работать в области гражданства и миграции, а также должны будут возместить государству денежные суммы, полученные преступным путем.

Остальные обвиняемые, пошедшие на сделку с прокуратурой, получили условные сроки. Сергей Зимаков, Ирина Савенкова и Ольга Цветкова получили условные пятилетние сроки с пятилетним же испытательным сроком. Екатерина Бочарова и Екатерина Леонова наказаны условным лишением свободы на три года с трехлетним испытательным сроком. Антон Киммер получил денежный штраф, а в отношении Оксаны Дмитриевой уголовное преследование было прекращено.

Обвинения по уголовному делу предъявлены 12 лицам. Главной фигурой является 66-летняя Любовь Генрихсон. Она обвиняется в создании преступного сообщества и руководстве им, а также в неоднократной даче взяток и пособничестве при даче взяток, использовании поддельных документов, злоупотреблении важным личным документом и мошенничестве. Генрихсон является единственной из 12 обвиняемых, которая находится под арестом. И единственной, которая не пошла на сделку с обвинением. В итоге ее дело будет рассматриваться отдельно.

Помимо нее перед судом предстали Меэли Палувитс, Жанна Реэде, Лайви Сеэман, Юлле Лилл, Сергей Зимаков, Ирина Савенкова, Ольга Цветкова, Екатерина Бочарова, Екатерина Леонова и Антон Киммер. Все они, среди прочего, обвиняются в участии в преступном сообществе. Оксана Дмитриева обвиняется в злоупотреблении важным личным документом.

По данным ERR, государственная прокуратура по соображениям целесообразности ранее прекратила производство в отношении 75 подозреваемых по данному делу. В основном это лица, которые в период 2011-2015 годов незаконно получили документы при помощи этой преступной группы.

Согласно обвинению, заказчики через четырех сотрудников Департамента полиции и погранохраны (ДПП) получали различные документы, в том числе аттестаты о получении образования, документы, которые подтверждали результаты экзаменов на знание эстонского языка и давали основание для получения вида на жительства и гражданства, а также медицинские справки. Для этого члены группировки прибегали, среди прочего, к подделке, представлению ложных данных и сообщникам, действовавшим под чужим именем.

Сотрудники ДПП не были организаторами бизнеса по выдаче документов. Они предоставляли информацию о ходатайствах, делали запросы в базы данных и принимали ходатайства с ложными данными, выдавая на их основании документы и получая за это взятки. Из получивших обвинение сотрудников ДПП двое работали в зале обслуживания, а еще двое являлись специалистами.

Следствие установило, что заказчики платили не за подделку конкретных документов, а за получение информации из баз данных Департамента гражданства и миграции, которая позволяла подавать соответствующие всем требованиям ходатайства о получении вида на жительство и гражданства Эстонии.

Посредники помогали прописать по адресу заказчика людей, которые представляли этот адрес как свое законное место жительства. Для успешной сдачи экзамена на знание языка и гражданство использовались третьи лица, внешность которых меняли в салонах красоты, чтобы сделать их максимально похожими на людей, которым было нужно сдать экзамен.

Бюро внутреннего контроля ДПП вышло на след преступной группировки весной 2015 года по результатам сбора и анализа информации. Спустя полгода была проведена операция "Маарика", в ходе которой задержали 12 подозреваемых, из которых была арестована только женщина, подозреваемая в создании преступного сообщества.

Гендиректор ДПП Элмар Вахер ранее сообщил "Актуальной камере", что у нее было три разных личных кода. По его словам, "Маарика" (Любовь Генрихсон) руководила созданной сетью с помощью двух человек, никогда лично не встречаясь с клиентами.

Следствие выяснило, что возможностью получить гражданство или вид на жительство с помощью поддельных документов в основном пользовались граждане третьих стран, хотя среди них были и серопаспортники из Эстонии.

"Преступная деятельность была довольно хорошо законспирирована. Например, даже четверо работников ДПП, которые входили в сеть, ничего не знали о своих коллегах. Каждый полагал, что только он один зарабатывает деньги таким образом", - сказал Вахер.