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Сборная Бельгии по футболу обнародовала состав на матч с Эстонией ({{commentsTotal}})

На своем поле бельгийцы разгромили сборную Эстонии со счетом 8:1.
На своем поле бельгийцы разгромили сборную Эстонии со счетом 8:1. Автор: Reuters/Scanpix
Спорт
Спорт

Сборная Бельгии по футболу объявила состав команды на товарищескую встречу с Чехией и отборочный поединок ЧМ-2018 против Эстонии.

Всего в национальную команду приглашены 27 игроков, передает во вторник, 30 мая, портал чемпионат.ком.

Товарищеский матч Бельгия – Чехия состоится 5 июня, а 9 июня бельгийцы в Таллинне сыграют против Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

В гостях в ноябре прошлого года сборная Эстонии уступила Бельгии со счетом 1:8.

Состав сборной Бельгии

Вратари: Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Матц Зельс («Ньюкасл Юнайтед»);

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба – «Тоттенхэм Хотспур»), Дедрик Боята («Селтик»), Лоран Симан («Монреаль Импэкт»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Томас Вермален («Рома»).

Полузащитники: Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»), Насел Шадли («Вест Бромвич Альбион»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Томас Фоке («Гент»), Торган Азар («Боруссия» М), Раджа Найнгголан («Рома»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), Эден Азар («Челси»);

Нападающие: Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс (оба — «Эвертон»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Ливерпуль»).

Редактор: Сергей Михайлов

отбор на чм-2018эстония-бельгиясоставы команд


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