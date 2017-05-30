Свободная партия считает, что центристы генетически больны коррупцией

По мнению председателя Свободной партии Артура Тальвика, коррупция засела в генах Центристской партии, и свободники организуют конференцию для поиска лекарства от этой генетической болезни.

"Вопрос в том, каким образом и какую именно генную терапию применить, чтобы изгнать из них эту вредную субстанцию", - заявил во вторник Тальвик.

В поисках "лекарства" Свободная партия проведет в среду конференцию "Эдгар из дома, (мыши) продолжают плясать" (Edgar läinud, pidu jätkub) для привлечения внимания к "бесчинствам" в таллиннской горуправе и поиска решений, как добиться свободного от коррупции и прозрачного управления городом.

"В качестве одного возможного решения будем искать на конференции методы, как разорвать пищевые цепочки партийного управления городами и волостями", - сказал Тальвик.

По его словам, на конференции будет представлен анализ того, как городские власти более десяти лет скрывают все свои коррупционные эпизоды в принадлежащих городу СМИ, создавая ложную картину в глазах иноязычных таллинцев.

Свободная партия также намерена презентовать свою новую инициативу — коррупционный радар, при помощи которого свободники намерены на системной основе изобличать коррупцию.