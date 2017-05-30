Приговор вступил в силу: сделавший своего ребенка инвалидом отец проведет за решеткой 8 лет

Окончательно вступил в силу приговор молодым родителям, которых признали виновными в применении физического насилия по отношению к своим детям. 36-летний Кристьян проведет в тюрьме восемь лет, а 33-летняя Марит получила условный срок.

Приговор вступил в силу, поскольку в понедельник Государственный суд суд не стал рассматривать поданную защитой кассационную жалобу.

Согласно обвинению, 36-летний Кристьян летом позапрошлого года нанес на тот момент пятимесячному ребенку увечья, которые привели к инвалидности ребенка.

33-летнюю Марит суд признал виновной в том, что она постоянно оставляла ребенка без внимания и ухода. Кроме того, Кристьян и Марит были признаны виновными в том, что они применяли физическое насилие по отношению к их второму общему ребенку.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила Кристьяну обвинение в причинении тяжких увечий ребенку, а Марит — в том, что она оставила пострадавшего в опасности. Обоим родителям было предъявлено обвинение в физическом насилии.

В сентябре 2016 года Харьюский уездный суд, рассматривавший уголовное дело в целях защиты данных о состоянии здоровья пострадавшего за закрытыми дверями, приговорил Кристьяна к девяти годам лишения свободы, а Марит - к двум годам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком.

В середине февраля 2017-го Таллиннский окружной суд оставил приговор Марит в силе полностью, но немного смягчил приговор Кристьяну. Суд решил, что не доказано нанесение Кристьяном всех зафиксированных у ребенка тяжелых травм, но однозначно ясно, что мужчина причинил ребенку опасные для жизни травмы. Окружной суд сократил назначенный Кристьяну уездным судом срок на один год до восьми лет.