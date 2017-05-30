Юферева: жители Ласнамяэ не хотят трамвайного сообщения с центром Таллинна

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, из полутора тысяч предложений жителей столичного района, поступивших в течение трех месяцев в районную управу в рамках проекта "Позитивный Таллинн", не было ни одного пожелания пустить трамвай по Лаагна тее.

По словам Юферевой, люди не были ограничены в своих пожеланиях, поэтому предложения были самые смелые и фантастические — от строительства ипподрома и фонтанов до создания музея имени Леннарта Мери.

По оценке старейшины Ласнамяэ, жителям столичного района гораздо больше нравится проект продления трамвайной ветки номер 4, которая позволит на трамвае добраться до аэропорта.

График движения автобусов по Лаагна теэ достаточно плотный, поэтому вопрос строительства трамвая — в первую очередь вопрос целесообразности, из которой исходят нынешние власти города, сказала Юферева.

По ее мнению, все остальное – это "досужие фантазии", "популизм политических оппонентов" и "маниловщина".

И. о. мэра Таллинна, кандидат на пост мэра от Центристской партии Таави Аас в понедельник неожиданно заявил, что он не видит смысла в трамвайной линии из центра города до Ласнамяэ, считая трамвайное сообщение с Хааберсти более насущной проблемой. "Когда улицу Гонсиори отремонтируют, то между Ласнамяэ и центром города будет обеспечено хорошее автобусное сообщение", – сказал он в интервью изданию Õhtuleht.

Создание трамвайного сообщения с Ласнамяэ поддержали в своих предвыборных программах на 2017 год Партия реформ и Социал-демократическая партия.

В 2011 году занимавший тогда пост вице-мэра Аас обещал от имени таллиннской горуправы, что трамвай в Ласнамяэ будет проведен к 2017 году.