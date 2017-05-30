ФОТО: очередной контингент эстонских миротворцев отправился в Ливан

Во вторник, 30 мая, торжественным построением проводили на миротворческую операцию ООН в Ливане UNIFIL очередное подразделение Сил обороны Эстонии. Завершающее службу подразделение прибывает на родину в среду.

На прошедшем во вторник утром в военном музее в Виймси торжественном построении на операцию UNIFIL проводили очередной контингент эстонских военнослужащих Estcon-6, который будет нести службу в Ливане до ноября, сообщил главный штаб Сил обороны.

Шестым по счету эстонским контингентом Estcon-6, который будет служить в составе ирландско-финского батальона, командует капитан Андрей Шлабович. Ядро контингента, в котором состоит около 40 военнослужащих, составляет сформированная на базе 1-го взвода B-роты Скаутского батальона пехотная группа Estpla-23, которой командует младший лейтенант Оливер Нылвак. В контингент также входят штабные офицеры и унтер-офицеры.

"По сравнению с регионами многих других миссий Ливан может показаться мирным, но этот мир обманчив, и в любой момент может прерваться, - сказал на построении глава 1-й пехотной бригады полковник Вейко-Велло Пальм. - Не забывайте, находясь вдали от родины, поддерживать контакт с семьей и близкими, их твердая поддержка позволит вам полностью сосредоточиться на работе миротворцев".

Во второй половине дня в среду в военном музее пройдет построение прибывшего с операции UNIFIL эстонского контингента Estcon-5. Вернувшихся военнослужащих примет глава 1-й пехотной бригады полковник Вейко-Велло Пальм.

Главная задача пехотной группы в западном секторе UNIFIL на юге Ливана заключается в проведении патрулей в своей зоне ответственности и вблизи разделяющей Ливан и Израиль "голубой линии". Кроме того, военнослужащие должны сотрудничать с вооруженными силами Ливана, общаться с местными властями и жителями, чтобы гарантировать соблюдение соглашений и мир на юге Ливана.