Рийгикогу отказался продлевать до 10 дней период электронного голосования

Во вторник, 30 мая, Рийгикогу отклонил в первом чтении законопроект, согласно которому предлагалось продлить период электронного голосования с нынешних семи до десяти дней.

Соответствующий законопроект подготовила оппозиционная фракция Партии реформ. Он предусматривал, что период электронного голосования на выборах в Европарламент, Рийгикогу и местные самоуправления будет продлен на три дня.

По оценке реформистов, увеличение периода электронного голосования способствовало бы повышению избирательной активности. Однако и Министерство юстиции, и конституционная комиссия не согласились с представленными аргументами.

Во вторник, 30 мая, законопроект поступил на первое чтение, но большинством голосов депутатов был отклонен.