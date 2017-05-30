Суд отказался закрывать дело о трагедии в карьере Мяннику, где погибла молодая женщина

Харьюский уездный суд отказался закрывать уголовное дело по факту ДТП в карьере Мяннику, в результате которого погибла молодая женщина.

Об этом во вторник, 30 мая, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что с таким ходатайством к суду обратилась Пыхьяская окружная прокуратура.

"С учетом того, что подозреваемый по этому делу был спутником жизни погибшей, прокуратура предложила завершить уголовное производство", - пояснил пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.

Однако суд с этим не согласился и вернул материалы дела обратно в прокуратуру для продолжения расследования.

Трагический инцидент произошел в Мяннику 11 сентября прошлого года. Автомобиль Toyota Land Cruiser ехал по песчаной дороге вблизи карьера, однако по неизвестной причине водитель потерял контроль над машиной, и она свалилась в воду.

За рулем был 27-летний трезвый мужчина.

Всего в машине было пять человек, четырем из которых своими силами удалось выбраться наружу. В их числе и пятилетний ребенок.

В машине осталась 25-летняя женщина, которую безрезультатно пытались достать спасатели. Она погибла.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье, которая рассматривает причинение смерти по неосторожности.