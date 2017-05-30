Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС

Первая палата голландского парламента (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. За принятие законопроекта проголосовали 50 из 75 сенаторов.

В поддержку документа выступили Народная партия за свободу и демократию, Партия труда, "Зеленые левые", "Демократы-66", "Христианский союз", Государственная реформатская партия, "Независимая фракция Сената", а также 9 из 12 членов "Христианско-демократического призыва", информирует во вторник, 30 мая, ТАСС.

Следующим шагом должно стать подписание законопроекта королем Виллем-Александером. Это является чистой формальностью, поскольку монарх в Нидерландах выполняет по большей части представительские функции и не вмешивается в решение политических вопросов. Последним этапом станет вступление документа в силу после публикации в правительственном издании.

23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. За выступили большинство депутатов, несмотря на результаты состоявшегося 6 апреля 2016 года референдума, по итогам которого 61 процент участников голосования высказался против ратификации, передает Lenta.ru.

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом было подписано в июне 2014 года.