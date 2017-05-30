Торгово-промышленная палата Эстонии подала иск к государству

Эстонская торгово-промышленная палата обратилась в суд с требованием к государству компенсировать несостоявшееся снижение ставки социального налога на 0,5%. Убыток палаты из-за отмены снижения налога составил 256,61 евро.

Торгово-промышленная палата обратилась в административный суд в связи с принятым Рийгикогу в конце 2016 года в срочном порядке решением отменить снижение ставки социального налога, которое должно было вступить в силу в начале 2017 года.

"Отмена узаконенного задолго до того снижения ставки социального налога произошла всего за пару дней до его вступления в силу. На наш взгляд, подобные действия напрямую противоречат содержащемуся в законе налогообложении принципу предупреждения за шесть месяцев", - добавил гендиректор палаты Майт Пальтс.

По мнению палаты, речь идет о решении, противоречащем закону о налогообложении, поскольку, согласно закону, между принятием и вступлением в силу изменений в налоговой системе должно пройти не менее шести месяцев. "В данном случае этот период составил всего десять дней", - сказал Пальтс.

По словам Пальтса, торгово-промышленная палата, как и прочие налогообязанные лица, оправданно ожидала, что с 1 января 2017 года социальный налог будет составлять 32,5% от зарплаты работников.

Тяжба ведется по принципиальному вопросу, где палата хочет добиться ясности по вопросу о том, было ли оправдано нарушение государством содержащегося в законе шестимесячного период и на каких условиях соответствующее положение является действительным, а на каких нет.

"Вполне вероятно, что тяжба дойдет до Госсуда, чтобы по вопросу была достигнута правовая ясность и на будущее. Мы считаем, что это важно, поскольку и канцлер права отмечала, что между положением закона и пояснительной запиской возможны противоречия", - сказал Пальтс.

По словам Пальтса, конкретная сумма, содержащаяся в требовании, то есть 256,61 евро, связана с налогообложением затрат на рабочую силу в январе. "Это конкретные убытки торговой палаты за один месяц", - отметил он.

"Поскольку отдельное лицо или организация не имеют в подобных ситуациях иного варианта добиться правовой ясности, кроме как посредством судов и с помощью основанного на законе о государственной ответственности требования о компенсации ущерба, было неизбежно, что мы подадим подобное требование о компенсации ущерба, чтобы передать вопрос в суд", - добавил он.

Коалиция под руководством Партии реформ в 2015 году решила постепенно снизить ставку социального налога на 1%. В июне 2015 года Рийгикогу принял закон о снижении социального налога с 33 до 32,5% в 2017 году и до 32% в 2018 году.

После того, как прошлой осенью коалицию под руководством Партии реформ сменила коалиция под руководством Центристской партии, новая коалиция решила отказаться от снижения социального налога. В конце декабря Рийгикогу в составе пакета законопроектов принял соответствующие изменения и еще в течение прошлого года президент провозгласила поправки к законодательству.