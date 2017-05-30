Полиция ищет трех человек, связанных с наркопреступлениями

Полиция просит помощи в поисках двух человек, не явившихся на судебное заседание, а также одной женщины, которая уклоняется от исполнения наказания за наркопреступление.

Отдел по наркопреступлениям и организованной преступности Криминального бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в поисках Дмитрия (год рождения - 1985) и Екатерины (1987), не явившихся на судебное заседание.

Также полиция ищет Кристину (1992), которая уклоняется от исполнения наказания за наркопреступление и не отмечается у лицо, осуществляющего уголовный надзор.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фото людей, позвонить по номерам 612 3000 или 112.