Китайский производитель солнечных панелей через Эстонию хочет выйти на рынки Европы

Компания Trina Solar Limited - китайский производитель фотоэлектрических модулей — хочет найти в Эстонии себе партнеров, чтобы с их помощью выйти на развивающиеся рынки Восточной и Центральной Европы.

Об этом BNS сообщил руководитель бренда компании Колин Янг во вторник на встрече с представителями китайских предприятий, организованной Эстонской торгово-промышленной палатой.

По его словам, если инвестиционная среда будет достаточно благоприятной, Trina Solar Limited рассмотрит возможность открытия в Эстонии своего производства для последующего выхода на рынки Восточной и Центральной Европы.

"Мы являемся предприятием глобального масштаба, действуем не только в Китае, но и во многих других регионах мира. Если коммерческая среда благоприятна для инвестиций, то возможна и локализация производства, а открытие производства в Эстонии — это одна из возможностей. Обзор состояния местной бизнес-среды, который представила нам Торгово-промышленная палата Эстонии, оставил у нас очень хорошее впечатление", - подчеркнул Янг.

Поскольку предприятие уверено, что Восточная и Центральная Европа представляет собой развивающиеся рынки, то, по словам Янга, оно будет искать себе местных партнеров, заинтересованных в фотоэлектрических панелях. Кроме того, предприятие заинтересовано в сотрудничестве и с теми местными предприятиями, которые устанавливают солнечные батареи, а также сами производят электроэнергию с помощью энергии Солнца и хотят участвовать с полномасштабных проектах солнечной энергетики.

Trina Solar Limited - китайский производитель фотоэлектрических модулей. Компания была основана в 1997 году Джифаном Гао. В 2000 году первой среди китайских компаний разработала интегрированные фотоэлектрические модули (BIPV). Trina Solar является мировым производителем солнечных батарей в Китае.

С 2015 года предприятие расширило производство в Таиланде, Малайзии, Вьетнаме и Голландии.

С 2006 года его акции котируются на бирже Нью-Йорка.