rus.err.ee

Маргус Цахкна: Эстония и Италия готовы теснее сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом ({{commentsTotal}})

Маргус Цахкна и Роберта Пинотти.
Маргус Цахкна и Роберта Пинотти. Автор: Министерство обороны
Эстония
Эстония

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна и министр обороны Италии Роберта Пинотти во вторник в Риме обсудили вопросы региональной безопасности, функционирования НАТО, предстоящего председательства Эстонии в ЕС, меры по борьбе с терроризмом и ограничению незаконной иммиграции.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии, отметив, что, по словам Цахкна, Италия является важным союзником Эстонии на южном фланге, сотрудничество с которым должно быть еще более тесным.

"Актуальная на сегодня тема борьбы с терроризмом одновременно является важной темой как для Италии, так и для Эстонии, - сказал Цахкна. - Заверяю министра обороны Италии, что Эстония готова вносить всесторонний вклад в борьбу с терроризмом и этот вклад может быть одной из точек опоры нашего оборонного сотрудничества".

Цахкна рассказал итальянской коллеге о приоритетах Эстонии в период председательства в ЕС, среди которых на важном месте темы безопасной и защищенной Европы.

В ходе визита в Рим Цахкна посетил штаб-квартиру центра координации по проведению военно-морской операции ЕС EUNAVFOR Med SOPHIA, выступил с докладом в Колледже обороны НАТО и встретился с председателем комиссии по обороне в парламенте Италии Франческо Саверио Гарофани.

Визит Цахкна в Италию завершится в среду.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

маргус цахкнароберта пинотти


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Мария Юферева в прямом эфире ETV+.Мария Юферева в прямом эфире ETV+.
Юферева: жители Ласнамяэ не хотят трамвайного сообщения с центром Таллинна
Тартуский университет - старейший вуз страныТартуский университет - старейший вуз страны
Докторанты вузов критикуют государство за отказ от обещания повысить стипендию в два раза
Екатерина, Дмитрий и Кристина.Екатерина, Дмитрий и Кристина.
Полиция ищет трех человек, связанных с наркопреступлениями
Артур Тальвик.Артур Тальвик.
Свободная партия считает, что центристы генетически больны коррупцией
Акция Свободной партии против "подсадных уток"Акция Свободной партии против "подсадных уток"
ФОТО: Свободная партия возле стен Рийгикогу провела акцию против "подсадных уток"
Нарва-Йыэсуу.Нарва-Йыэсуу.
В горуправе Нарва-Йыэсуу за последние полгода лишилась работы половина сотрудников

Три работника городской управы Нарва-Йыэсуу - архитектор, строительный инспектор и специалист по правопорядку и окружающей среде - после 1 июня больше не будут работать в бюрократической структуре курортного города. Вместе с ними за последние шесть месяцев работы лишились восемь из 18 сотрудников горуправы.

Избивавший своего ребенка отец проведет в тюрьме 8 лет.Избивавший своего ребенка отец проведет в тюрьме 8 лет.
Приговор вступил в силу: сделавший своего ребенка инвалидом отец проведет за решеткой 8 лет
Подозреваемый в сексуальном растлении детей задержан полицией.Подозреваемый в сексуальном растлении детей задержан полицией.
Полиция разыскивает жертв сексуального извращенца из Ласнамяэ
Ураган в Москве 29 мая 2017 года.Ураган в Москве 29 мая 2017 года.
В Москве и Подмосковье из-за шквального ветра погибли 15 человек
Обновлено: 17:58 
ЭСТОНИЯ
Маргус Цахкна и Роберта Пинотти.Маргус Цахкна и Роберта Пинотти.
Маргус Цахкна: Эстония и Италия готовы теснее сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна и министр обороны Италии Роберта Пинотти во вторник в Риме обсудили вопросы региональной безопасности, функционирования НАТО, предстоящего председательства Эстонии в ЕС, меры по борьбе с терроризмом и ограничению незаконной иммиграции.

Карьер Мяннику.Карьер Мяннику.
Суд отказался закрывать дело о трагедии в карьере Мяннику, где погибла молодая женщина
Электронное голосование.Электронное голосование.
Рийгикогу отказался продлевать до 10 дней период электронного голосования
ФОТО: очередной контингент эстонских миротворцев отправился в Ливан
Ключевой фигурант дела о масштабной подделке госдокументов предстала перед судом
Ратас евродепутатам: Эстония будет искать равновесия в Европе
Обновлено: 12:41
Пляж Пирита.Пляж Пирита.
Управа Пирита снова отказалась выделить нудистам участок пляжа
ИДА-ВИРУМАА
Автобусная остановка в Нарва-Йыэсуу.Автобусная остановка в Нарва-Йыэсуу.
Автобус между Нарвой и Нарва-Йыэсуу с 1 июня пойдет по новому графику
Обновлено: 15:30
Артур Пярноя не считает себя виновным.Артур Пярноя не считает себя виновным.
Вынесение приговора по делу бывшего нарвского префекта перенесено
Спасатели учат детей безопасности.Спасатели учат детей безопасности.
Спасатели Ида-Вирумаа проведут мероприятие для школьников "Защити себя и помоги другим"
Налоговики пресекли в Ида-Вирумаа работу подпольных самогонщиков
Силламяэ. Иллюстративное фото.Силламяэ. Иллюстративное фото.
В Силламяэ пройдет международный фестиваль "Все дороги ведут в театр"
Мнение / Интервью
Мэр Кивиыли Николай Воейкин.Мэр Кивиыли Николай Воейкин.
Дипломатов РФ могли выслать из Эстонии из-за военного памятника в Кивиыли

По словам мэра Кивиыли Николая Воейкина, у него действительно состоялся длительный разговор с генеральным консулом РФ в Нарве Дмитрием Казенным и консулом-советником Андреем Сургаевым по поводу отказа в переносе памятника советским летчикам, через несколько дней после которого МИД Эстонии выслал обоих дипломатов из страны.

Лийз Эльмик считает, что замедление роста зарплат снижает макроэкономические риски.Лийз Эльмик считает, что замедление роста зарплат снижает макроэкономические риски.
Экономист: рост покупательской способности населения в этом году заметно затормозится
Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: о терактах и сказках с несчастливым концом
Денис Бородич поборется за голоса ласнамяэских избирателей.Денис Бородич поборется за голоса ласнамяэских избирателей.
Бородич: хотим в Таллинне нанести серьезный удар по центристам
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доходы населения медленно, но растут.Доходы населения медленно, но растут.
Средний житель Эстонии зарабатывал в первом квартале 877 евро в месяц
Конечная остановка трамвая номер 4 - "Станция Юлемисте" (Ülemiste jaam).Конечная остановка трамвая номер 4 - "Станция Юлемисте" (Ülemiste jaam).
Таави Аас: в трамвайной линии до Ласнамяэ смысла нет
Обновлено: 21:08 
Сергей Маковецкий.Сергей Маковецкий.
Сергей Маковецкий: разве тяжело сказать "Vabandage"?
ЗА РУБЕЖОМ
Безвизовый режим с ЕС был одним из главных предвыборных обещаний Порошенко.Безвизовый режим с ЕС был одним из главных предвыборных обещаний Порошенко.
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС
Мануэль Норьега.Мануэль Норьега.
Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега скончался в возрасте 83 лет
Джон Маккейн предостерегает Владимира Путина.
Маккейн назвал Путина большей угрозой, чем "Исламское государство"
Путин и Макрон провели переговоры в Версале
Обновлено: 29.05
Жители Кишинева и флаги Молдовы.
Молдова выслала из страны пять российских дипломатов
Иллюстративная фотография.
Служба безопасности Украины проводит обыски в украинских офисах компании "Яндекс"
Обновлено: 29.05
ЭКОНОМИКА
Китайский производитель солнечных панелей транзитом через Эстонию хочет попасть на рынки в Европу.Китайский производитель солнечных панелей транзитом через Эстонию хочет попасть на рынки в Европу.
Китайский производитель солнечных панелей через Эстонию хочет выйти на рынки Европы
Торгово-промышленнная палата Эстонии подала иск к государству.Торгово-промышленнная палата Эстонии подала иск к государству.
Торгово-промышленная палата Эстонии подала иск к государству
16:44
Премьер Латвии не видит признаков сокращения российских грузов
12:28
Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в апреле вырос на 1%
10:14
Прибыль компаний в первом квартале выросла на 18%
09:37
Маарду получит от государства на обновление освещения более 517 000 евро
08:04
Почта Эстонии полностью прекратит продажу газет и журналов в почтовых отделениях
СПОРТ
На своем поле бельгийцы разгромили сборную Эстонии со счетом 8:1.На своем поле бельгийцы разгромили сборную Эстонии со счетом 8:1.
Сборная Бельгии по футболу обнародовала состав на матч с Эстонией
Наставник сборной Эстонии по волейболу Георге Крецу (в центре).Наставник сборной Эстонии по волейболу Георге Крецу (в центре).
Наставник эстонских волейболистов: наши следующие соперники уступают по классу команде России
Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла во второй круг Roland Garros
Эстония заняла 3-е место в общенациональном зачете на ЧМ по эстетической гимнастике
Юрген Зопп.Юрген Зопп.
Юрген Зопп поднялся в рейтинге ATP на 18 мест
Анетт Контавейт ставит перед собой высокие цели.Анетт Контавейт ставит перед собой высокие цели.
Анетт Контавейт потеряла одну позицию в рейтинге WTA
Сборная Эстонии в отборочном турнире проиграла лишь России.Сборная Эстонии в отборочном турнире проиграла лишь России.
Эстонские волейболисты дали бой сборной России
КУЛЬТУРА
Русский театр Эстонии.Русский театр Эстонии.
В Русском театре открывается детский литературный фестиваль
Ратушная площадь в Таллинне.Ратушная площадь в Таллинне.
В программе Дней Старого города - более 400 мероприятий
Российский режиссер Андрей Звягинцев.Российский режиссер Андрей Звягинцев.
Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за "Нелюбовь"
Обновлено: 28.05
"Славянский венок" завершился грандиозным гала-концертом
РАЗНОЕ
Арво Сарапуу подозревают в коррупции.Арво Сарапуу подозревают в коррупции.
В среду Арво Сарапуу отзовут из советов муниципальных компаний
ФОТО: в Эстонии расцвела весна
ФОТО: Пельгулинн открыл дворы для гостей
Полицейские и их очаровательные четвероногие помощники.Полицейские и их очаровательные четвероногие помощники.
Наркопреступникам не поздоровится: эстонскую полицию усилили два спрингер-спаниеля
Пожар в жилом доме по Вильде теэ.Пожар в жилом доме по Вильде теэ.
В жилом доме по Вильде теэ в Таллинне загорелась квартира
Обновлено: 27.05
Смотрите на ETV+
Последние новости
18:31
Маргус Цахкна: Эстония и Италия готовы теснее сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом
18:23
Китайский производитель солнечных панелей через Эстонию хочет выйти на рынки Европы
17:58
В Москве и Подмосковье из-за шквального ветра погибли 15 человек Обновлено
17:44
Докторанты вузов критикуют государство за отказ от обещания повысить стипендию в два раза
17:32
Полиция ищет трех человек, связанных с наркопреступлениями
16:52
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС
16:51
Торгово-промышленная палата Эстонии подала иск к государству
16:46
Законопроект о подаче совместных деклараций снят с парламентского производства
16:44
Премьер Латвии не видит признаков сокращения российских грузов
15:58
Суд отказался закрывать дело о трагедии в карьере Мяннику, где погибла молодая женщина
15:51
ФОТО: Свободная партия возле стен Рийгикогу провела акцию против "подсадных уток"
15:38
Рийгикогу отказался продлевать до 10 дней период электронного голосования
15:30
Автобус между Нарвой и Нарва-Йыэсуу с 1 июня пойдет по новому графику Обновлено
15:20
ФОТО: очередной контингент эстонских миротворцев отправился в Ливан
Полезно знать
Топ читаемости
29.05
Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом
28.05
"Славянский венок" завершился грандиозным гала-концертом
17:58
В Москве и Подмосковье из-за шквального ветра погибли 15 человек Обновлено
08:13
Максим Волков покидает пост директора Центра культуры в Маарду
29.05
Дипломатов РФ могли выслать из Эстонии из-за военного памятника в Кивиыли
13:20
В горуправе Нарва-Йыэсуу за последние полгода лишилась работы половина сотрудников
29.05
Молдова выслала из страны пять российских дипломатов
29.05
Больничная касса хочет изменить модель финансирования услуг врачей-специалистов
29.05
Актуальная камера 29.05.2017 (20:00)
09:44
Исследование: новый порядок компенсации сократил число больничных на треть
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 29.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
Во вторник +15.. +19, вечером возможен дождь
Эстония
Иллюстративная фотография.
Молодежи продавали поддельные справки для уклонения от службы в армии
Обновлено: 29.05
Конечная остановка трамвая номер 4 -
Таави Аас: в трамвайной линии до Ласнамяэ смысла нет
Обновлено: 29.05
Михаил Корб оказался в центре внимания СМИ.
Эксперты "АК+" о казусе Корба: в погоне за русскими голосами центристы многое не учли
Лидеры коалиционных партий.
Лидеры коалиционных партий пока не пришли к окончательным договоренностям по налогам
Обновлено: 28.05
Благотворительный фонд "Тепло сердец" празднует день рождения
Число сезонных предложений о работе достигло рекордного уровня.
CV Keskus: на сезонных работах в Эстонии в этом году предлагают до 15 евро в час
Обновлено: 26.05
За рубежом
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05
Иллюстративная фотография.
ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег
Эркки Баховски
Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии
Скорая помощь и полиция помогают пострадавшим в теракте в Манчестере в ночь на 23 мая.
В 12:20 в эфир ETV+ вышел спецвыпуск АК о теракте в Манчестере
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве