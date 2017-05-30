Маргус Цахкна: Эстония и Италия готовы теснее сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна и министр обороны Италии Роберта Пинотти во вторник в Риме обсудили вопросы региональной безопасности, функционирования НАТО, предстоящего председательства Эстонии в ЕС, меры по борьбе с терроризмом и ограничению незаконной иммиграции.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии, отметив, что, по словам Цахкна, Италия является важным союзником Эстонии на южном фланге, сотрудничество с которым должно быть еще более тесным.

"Актуальная на сегодня тема борьбы с терроризмом одновременно является важной темой как для Италии, так и для Эстонии, - сказал Цахкна. - Заверяю министра обороны Италии, что Эстония готова вносить всесторонний вклад в борьбу с терроризмом и этот вклад может быть одной из точек опоры нашего оборонного сотрудничества".

Цахкна рассказал итальянской коллеге о приоритетах Эстонии в период председательства в ЕС, среди которых на важном месте темы безопасной и защищенной Европы.

В ходе визита в Рим Цахкна посетил штаб-квартиру центра координации по проведению военно-морской операции ЕС EUNAVFOR Med SOPHIA, выступил с докладом в Колледже обороны НАТО и встретился с председателем комиссии по обороне в парламенте Италии Франческо Саверио Гарофани.

Визит Цахкна в Италию завершится в среду.