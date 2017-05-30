Ханнес Румм нашел работу в Министерстве иностранных дел

С 1 июня Ханнес Румм приступит к работе советника по стратегической коммуникации в Министерстве иностранных дел.

"Это значит, я буду помогать передавать внешнеполитические сообщения Эстонии. С целью, чтобы Эстония была видна на мировой карте. Чтобы нас понимали и поддерживали", - пояснил Румм на своей странице в Facebook.

Румм добавил, что передача Vikerraadio "Самост и Румм", которую он делает вместе с главным редактором порталов новостей ERR Анваром Самостом, по договоренности с МИД Эстонии продолжит выходить по воскресеньям.

С 2011 по 2016 год Румм был руководителем представительства Европейской комиссии в Эстонии.

С 2002 года Румм входит в Социал-демократическую партию. С 2005 по 2007 год был депутатом Таллиннского горсобрания, а с 2007 по 2011 год работал депутатом Рийгикогу.