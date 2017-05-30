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"Инфонет", играя в большинстве, упустил победу в матче с "Нымме Калью" ({{commentsTotal}})

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В этом чемпионате "Инфонет" пока ни разу не сумел выиграть у "Калью". Автор: ERR Sport
Спорт
Спорт

В поединке 14-го тура чемпионата Эстонии по футболу "Инфонет" не сумел обыграть "Нымме Калью". Ласнамяэская команда вела 2:0, но в итоге довольствовалась ничьей - 2:2.

Встреча соперников прошла на домашнем стадионе "Инфонета" на улице Пунане в Ласнамяэ. На 10-й минуте Павел Дымов вывел хозяев поля вперед, а на 66-й минуте Кирилл Нестеров забил второй гол "Инфонета".

Однако гости сумели уйти от поражения. На 71-й минуте Карл Меэл сократил разрыв в счете. Через пять минут "Нымме Калью" остался вдесятером - за вторую желтую карточку поле покинул российский легионер Артур Валикаев. Но и это не смутило ныммесцев. Героем встречи стал вышедший на замену ветеран Тармо Неэмело. На 89-й минуте его сбили в чужой штрафной, а пенальти уверенно реализовал Артем Дмитриев.

"Мы потеряли два очка. Можно сказать, что сами виноваты в этом результате", - сказал футболист "Инфонета" Дмитрий Круглов в прямом эфире трансляции на Postimees.

"Мы хотели победить, считаю, что даже при игре в меньшинстве у нас были для этого возможности. "Инфонет" забил нам два мяча, но по сути у них больше и не было шансов. А у нас были", - дал свой комментарий Карл Меэл.

В турнирной таблице "Калью" с 30 баллами остался третьим. "Инфонет", имея в своем активе 21 очко, идет четвертым.

Редактор: Сергей Михайлов



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