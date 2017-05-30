В Тарту горела типография Kroonpress

Во вторник, 30 мая, вечером в Тарту возник пожар в типографии Kroonpress. Люди были эвакуированы.

По первоначальным данным, пожар начался в помещении для бумажных отходов, передает Спасательный департамент.

Затем огонь перекинулся на внешнюю обшивку здания.

Pildil alguses süttinud ruum. Praegu käib välivoodri lammutamine tulekollete otsimiseks #press pic.twitter.com/9yU0sDktgh — Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2017

Сигнал о пожаре в типографии на улице Тяхе поступил в 18:44.

Kroonpressi paberijääkide kogumise ruumis põlesid restil filtrid ja prügikast #press pic.twitter.com/qfNTzkoQHa — Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2017

На место происшествия прибыли восемь пожарных машин и бригада скорой помощи. Движение в районе пожара было перекрыто.

В 21:11 Спасательный департамент в соцсети Twitter сообщил, что пожар ликвидирован, а движение на улице Тяхе восстановлено.

Руководитель типографии Андрес Кулль в 21:25 сказал ERR, что в течение часа газеты начнут печататься. Необходимое для печатания газет оборудование не пострадало. "Завтра газеты выйдут. Возможно, с небольшим опозданием", - отметил Кулль.