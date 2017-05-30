Актуальная камера 30.05.2017 (20:00)

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, из полутора тысяч предложений жителей столичного района, поступивших в течение трех месяцев в районную управу в рамках проекта "Позитивный Таллинн", не было ни одного пожелания пустить трамвай по Лаагна тее.
1 июня в парке Лёвенру в рамках празднования столетней годовщины Эстонской республики будет организована уличная выставка работ грузинской художницы Нино Чакветадзе.
По словам мэра Кивиыли Николая Воейкина, у него действительно состоялся длительный разговор с генеральным консулом РФ в Нарве Дмитрием Казенным и консулом-советником Андреем Сургаевым по поводу отказа в переносе памятника советским летчикам, через несколько дней после которого МИД Эстонии выслал обоих дипломатов из страны.