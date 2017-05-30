Катание на гироскутерах может привести к серьезным травмам у детей

Езда на гироскутерах таит в себе немало опасностей. По данным страховщиков, за последний месяц как минимум два человека, которые передвигались на необычных транспортных средствах, серьезно пострадали.

Гироскутеры стали новым трендом как у взрослых людей, так и у молодежи и детей. Веселая поездка казалось бы не может сильно навредить, но учитывая, что такие аппараты развивают скорость до 15 км в час, травмы могут в результате оказаться очень серьезные. Страховая фирма IF Kindlustus зарегистрировала в мае уже двух пострадавших, передает "Актуальная камера".

"Один из этих случаев был серьезным. Школьник упал, ударился головой о камень, потерял сознание, после чего встал и поехал дальше, пока снова не потерял сознание", - говорит пресс-секретарь IF Kindlustus Ева-Грете Альяс.

Второй случай менее трагичный, но тоже очень серьезный. Ребенок, упав с гироскутера, порвал ахиллово сухожилие. Эксперты говорят, что детям перед катанием на таких устройствах необходимо одеть наколенники и шлем.

Ещё одна опасность кроется в встроенной музыкальной колонке. Дети зачастую отвлекаются от дороги, чтобы переключить песню, а даже маленькая кочка может привести к падению.