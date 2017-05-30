В парке Левенру пройдет выставка грузинской художницы Нино Чакветадзе

1 июня в парке Лёвенру в рамках празднования столетней годовщины Эстонской республики будет организована уличная выставка работ грузинской художницы Нино Чакветадзе.

Мечты, слёзы, радость, детство, старость - всё это работы грузинской художницы Нино Чакветадзе. В своих картинах она рисует тепло детских воспоминаний и уютную старость бабушек и дедушек, передает "Актуальная камера".

" Я очень люблю детей и стариков. Они для меня целый мир. Мои картины немного ностальгические. Очень много идей и воспоминаний - из моего детства", - говорит Чакветадзе.

В рамках проекта "Дорога к детству", художница покажет жителям столицы свои лучшие работы. По словам автора проекта Елены Парфёновой, цель мероприятия показать людям, что детство - это в первую очередь ценность, а не только возраст.

"Картины Нино - это портал в детство. Только поняв своё детство, мы обезопасим своё будущее", - отмечает Парфенова.

Выставка художницы пройдет 1 июня в парке Лёвенрух. Для всех желающих будут представлены 28 работ Нино Чакветадзе.