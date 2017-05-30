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Раквереский "Тарвас" подал ходатайство о банкротстве ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

Единственный баскетбольный клуб высшей лиги из Вирумаа раквереский "Тарвас" подал ходатайство о банкротстве.

Клуб задолжал Налоговому департаменту 90 тысяч евро. Причиной финансовой неустойчивости клуба называют совмещение руководящих должностей тренером клуба Андресом Сыбером, передает "Актуальная камера".

В настоящий момент в Раквере создан новый клуб "Виру булл", от которого Эстонский баскетбольный союз во второй половине июня ждет программы по развитию баскетбола в регионе.

Редактор: Виктор Сольц



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