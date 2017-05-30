Раквереский "Тарвас" подал ходатайство о банкротстве ({{commentsTotal}})
Единственный баскетбольный клуб высшей лиги из Вирумаа раквереский "Тарвас" подал ходатайство о банкротстве.
Клуб задолжал Налоговому департаменту 90 тысяч евро. Причиной финансовой неустойчивости клуба называют совмещение руководящих должностей тренером клуба Андресом Сыбером, передает "Актуальная камера".
В настоящий момент в Раквере создан новый клуб "Виру булл", от которого Эстонский баскетбольный союз во второй половине июня ждет программы по развитию баскетбола в регионе.
Редактор: Виктор Сольц