Марафонец Фости: на чемпионате мира хочу попасть в число 25 лучших

Сильнейший эстонский марафонец Роман Фости готовится к предстоящему в августе чемпионату мира по легкой атлетике.

Когда-то давно Роман Фости пришел на пярнуский стадион, чтобы выступить на школьных соревнованиях. Популярная спортивная передача "10 олимпийских стартов" стала в какой степени трамплином для его карьеры, передает "Актуальная камера".

Сегодня Роман Фости - лучший в Эстонии марафонец. Он уже завоевал право выступить на чемпионате мира в Лондоне. Хотя подготовка к главным стартам не обошлась без травм, перед собой он ставит высокие цели.

"Цель - пробежать свой личный рекорд и попасть в число 25 лучших, - говорит Фости. - Чтобы быть на пике формы, нужно пробежать много километража и сделать аэробные тренировки".