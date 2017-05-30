Нарвский "Транс" отобрал очки у "Левадии"

В поединке 14-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" в родных стенах сыграл по нулям с таллиннской "Левадией".

В концовке гости могли добыть победу, но Игорь Дударев угодил в перекладину.

После 14 туров "Левадия" набрала 36 очков и на два балла отстает от лидирующей "Флоры". На третьей позиции идет "Нымме Калью" - 30 очков.

В активе "Транса" 21 очко - столько же, сколько у занимающего четвертое место "Инфонета".

Напомним, что вчера "Флора" взяла верх над силламяэским "Калевом" (3:2), а сегодня "Инфонет" разошелся миром с "Нымме Калью" - 2:2.

В еще одном поединке "Пайде" на выезде разгромил "Пярну" - 4:0.