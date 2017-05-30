В среду дожди, +12..+17

По словам мэра Кивиыли Николая Воейкина, у него действительно состоялся длительный разговор с генеральным консулом РФ в Нарве Дмитрием Казенным и консулом-советником Андреем Сургаевым по поводу отказа в переносе памятника советским летчикам, через несколько дней после которого МИД Эстонии выслал обоих дипломатов из страны.