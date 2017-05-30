В среду дожди, +12..+17 ({{commentsTotal}})
Тучи сгущаются, на среду синоптики обещают дожди и сильный ветер.
Предстоящей ночью преимущественно облачно. Во многих местах пройдет дождь. Местами возможна гроза. Ветер южный 4-9 м/с, на побережье порывы 13 м/с, утром усилится. Температура воздуха 8..13°C.
Днем облачно с прояснениями. Пройдут дожди, вероятность осадков уменьшится к вечеру. Ветер юго-западный, западный, вечером западный, северо-западный 5-11 м/с, на островах и побережье порывами 15 м/с, во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха 12..17, на побережье около 10°C.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)