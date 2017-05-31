В центральной части Кабула – столицы Афганистана – недалеко от иностранных посольств и президентского дворца прогремел взрыв. Погибли более 80 человек, ранены – приблизительно 350.

Начиненный взрывчаткой автомобиль находился возле немецкого посольства на площади Занбак. Большинство жертв взрыва –мирные жители, передает Би-Би-Си.

Ответственность за теракт в Кабуле взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", сообщило афганское телевидение.

Взрыв в утренний час пик был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров. Среди пострадавших есть сотрудники немецкой дипмиссии, один из афганских охранников посольства погиб.

Двое сотрудников японского посольства получили небольшие травмы, здание французского посольства пострадало, однако все сотрудники остались целы.

Пока непонятно, как автомобиль, начиненный таким количеством взрывчатки, смог проникнуть в охраняемый дипломатический квартал.

Это одно из самых смертоносных нападений на Кабул за последние годы. Министерство здравоохранения сообщило, что число жертв, скорее всего, еще вырастет.

На снимках, публикуемых в социальных сетях, видно большое облако дыма над городом.