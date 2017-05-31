В Кабуле террорист-смертник взорвал себя возле посольства ФРГ

В дипломатическом квартале Кабула в среду, 31 мая, прогремел сильный взрыв. В результате не менее 60 человек ранены, есть несколько погибших, передали информационные агентства со ссылкой на представителей афганских властей.

Кроме того сгорели около 30 автомобилей, выбиты стекла в магазинах и зданиях в радиусе одного километра от центра взрыва, передает dw.com.

По данным агентства Reuters, террорист-смертник взорвал себя в автомобиле, находившемся неподалеку от посольства Германии. В непосредственной близости находятся здания и других посольств, поэтому полиция пока не может с уверенностью сказать, какой была главная цель атаки.