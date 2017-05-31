Партия реформ не будет затягивать второе чтение закона о налоговых изменениях

Хотя оппозиционная Партия реформ раскритиковала инициированные правительством налоговые изменения, второе чтение которых должно пройти в июне, реформисты не планируют мешать делопроизводству.

Вице-председатель парламентской финансовой комиссии, реформист Ремо Холсмер сказал Postimees, что Партия реформ не видит необходимости в новых налогах и не согласна ослаблением бюджетной политики. В то же время, по словам Холсмера, реформисты не будут предлагать десятки или сотни поправок, которые могли бы затянуть второе чтение закона.

"Мы против новых налогов и ослабления бюджетной политики, но мы не ставим целью парализовать работу парламента", – заверил Холсмер, добавив, что оппозиция может раскритиковать министра финансов Свена Сестера, которому планируют выразить недоверие.