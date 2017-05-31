Днем во многих местах дождь, +12..+17

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Синоптик Валентина Юдакова
Синоптик Валентина Юдакова
Дни Нарвы традиционно проходят в приграничном городе с 1 по 4 июня. Программа праздничных мероприятий насыщенна концертами, представлениями, выставками. Основные события пройдут 3 июня в Нарвском замке.
В рейтинге Kantar Emor, ежегодно составляемом на основе исследования имиджа работодателей, первое место уже четвертый год подряд занимает Eesti Energia. В пятерку лидеров также входят Tallink, RMK, Tallinna Sadam и Viking Line. Позиции Eesti Energia сильнее всего в Ида-Вирумаа-
По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, из полутора тысяч предложений жителей столичного района, поступивших в течение трех месяцев в районную управу в рамках проекта "Позитивный Таллинн", не было ни одного пожелания пустить трамвай по Лаагна тее.