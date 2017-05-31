Днем во многих местах дождь, +12..+17

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, из полутора тысяч предложений жителей столичного района, поступивших в течение трех месяцев в районную управу в рамках проекта "Позитивный Таллинн", не было ни одного пожелания пустить трамвай по Лаагна тее.