Инспекция труда: строители Эстонии по-прежнему идут на безумный риск

Инспекция труда проверила 66 строительных площадок по всей Эстонии. Инспекторы установили 130 нарушений, относительно пяти из них было начато рассмотрение правонарушения. Только на четырех строительных площадках не было обнаружено ни одного недостатка.

В апреле инспекция труда без предварительного уведомления провела целевую проверку строительных площадок. Больше всего внимания в ходе проверки обращалось на предотвращение падения с высоты на строительстве.

По словам заместителя генерального директора Инспекции труда Апо Оя ситуация на строительных площадках с каждым годом меняется в лучшую сторону, но соблюдение безопасности пока не стало естественной частью работы.

"Падения с высоты являются одним из самых частых видов несчастных случаев, последствия которых очень тяжелые или даже фатальные, - сказал Оя. - К сожалению, и в этот раз мы заметили, что на многих строительных площадках люди по-прежнему идут на безумный риск и пытаются проверить действие законов физики. Часто отсутствуют защитные ограждения и не используются средства для защиты от падения. От оставленных в машине на парковке страховочных лямок и тросов нет никакого толку при работе на крыше дома".

Инспекция труда обращает особое внимание на то, что координаторы, отвечающие за безопасность труда на строительной площадке, должны намного больше следить за выполнением требований безопасности. Например, помнить следует о том, что лестница предназначена для передвижения вверх и вниз, а не для работы на ней.

В прошлом году в строительном секторе произошло 407 несчастных случаев на работе. Тяжелым ущербом здоровью закончилось 105 из них, восемь человек погибли.