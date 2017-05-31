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Европол разыскивает финна, известного как расчленитель с улицы Маакри ({{commentsTotal}})

Маркус Паси Пёнкя.
Маркус Паси Пёнкя. Автор: Европол
За рубежом
За рубежом

Правоохранительное агентство Европейского союза внесло в список разыскиваемых гражданина Финляндии Маркуса Паси Пёнкя, известного как расчленитель с улицы Маакри в Таллинне и отбывшего тюремное наказание за убийство своего "бизнес-партнера".

Европейский ордер на арест 33-летнего Маркуса Паси Пёнкя был выдан в связи с тем, что мужчина в конце апреля не прибыл в тюрьму отбывать наказание за налоговые преступления, передает ERR Uudised со ссылкой на Yle.

В начале мая суд Хельсинки заочно выдал ордер на арест Пёнкя, подозреваемого в масштабном мошенничестве. Кроме того, финская полиция подозревает его в незаконном проникновении в компьютерные сети.

Пёнкя убил соучастника преступления

В феврале 2007 года Харьюский уездный суд признал Пёнкя, которому тогда было 23 года, виновным в убийстве соучастника преступления и расчленении его трупа. Убийство было совершено ради получения выгоды. Пёнкя был приговорен к 12 годам заключения и отправлен отбывать наказание в Финляндию.

Согласно обвинению, ночью 12 декабря 2005 года в съемной квартире на улице Маакри, 36 Пёнкя выстрелил в своего 21-летнего "бизнес-партнера", с которым они выманивали деньги у финских фирм.

Предположительно, причиной совершения убийства стала ссора из-за денег и желания Пёнкя заполучить все.

После смерти жертвы Пёнкя расчленил труп дисковой пилой, запаковал части тела в пакеты и оставил их в квартире, где спустя несколько дней их обнаружил хозяин квартиры.

Пёнкя задержали в Таллинне за пару дней до обнаружения страшной находки в связи с другим уголовным делом, так как финская полиция объявила его в международный розыск как подозреваемого в масштабном мошенничестве.

Пёнкя был досрочно освобожден из финской тюрьмы перед Рождеством в 2014 году.

Редактор: Ирина Киреева



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