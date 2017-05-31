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В первом квартале экономический рост Эстонии резко ускорился до 4,4% ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
Экономика
Экономика

В первом квартале 2017 года внутренний валовой продукт (ВВП) Эстонии увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти вдвое опережая прогнозы на текущий год. Таких быстрых темпов роста экономики в Эстонии не было с 2012 года.

Об этом в среду, 31 июня, сообщил Департамент статистики, уточнив, что национальный ВВП за первый квартал составил 5,2 млрд евро в текущих ценах.

С поправкой на сезонность и число рабочих дней ВВП вырос на 4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Рост по отношению к IV кварталу 2016 года составил 0,8%.

Наибольший вклад в рост ВВП внесла обрабатывающая промышленность, особенно выпуск металлоконструкций, моторных транспортных средств, продуктов питания и напитков, а также торговля (особенно оптовая) и строительство.

Хотя чистые налоги на продукцию в текущих ценах выросли, с учетом ценовых факторов эти налоги тормозили рост ВВП. Поступления налога с оборота выросли, но акцизов было собрано меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечает Департамент статистики, ВВП Эстонии рос быстрее, чем число занятых, однако темпы роста занятости были ниже, чем увеличение числа отработанных часов. Так, число занятых выросло на 2,2%, а число отработанных часов — на 4,4%. Таким образом, производительность труда на одного занятого выросла на 1,8%, а на один отработанный час — снизилась на 0,4%. При этом удельные затраты на рабочую силу выросли на 2,7%, т. е. выплаты работникам росли быстрее, чем производительность их труда.

Экспорт и импорт увеличились. Рост экспорта в основном связан с увеличением вывоза транспортных средств, минеральных изделий (включая бензин, дизтопливо, мазут и природный газ) и изделий из древесины. На рост импорта главным образом повлияло увеличение ввоза транспортных средств и металлов. Чистый экспорт (разница между экспортом и импортом) в I квартале 2017 года был положительным и составил 2,3% ВВП.

Внутренний спрос внес положительный вклад в рост ВВП, в основном за счет резкого увеличения инвестиций (на 3,6%).

Валовые вложения в основной капитал выросли с учетом ценового фактора на 16,5%, в основном за счет инвестиций нефинансовых предприятий в транспортные средства, машины и оборудование. Также существенно выросли инвестиции в здания и сооружения как в публичном, так и в нефинансовом секторе.

Рост расходов домохозяйств на конечное потребление замедлился до 0,6% по сравнению с I кварталом 2016 года. Хотя внутренний спрос рос медленнее ВВП, расходы на конечное потребление и валовые вложения в основной капитал в сумме превысили ВВП.

Большинство экономических прогнозов предсказывают экономике Эстонии в текущем году рост на уровне 2,5%. Такие прогнозы, в частности, озвучили Международный валютный фонд и банк Nordea. Согласно официальному прогнозу Министерства финансов Эстонии, в этом году ожидается экономический рост в размере 2,4%.

В 2016 году экономика Эстонии выросла на 1,6%, что также превысило прогнозы и было оценено аналитиками как хороший показатель, хотя он и остался ниже среднеевропейского уровня.

Редактор: Андрей Крашевский

экономический ростввп эстониизанятостьпроизводительность труда


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В первом квартале экономический рост Эстонии резко ускорился до 4,4%

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