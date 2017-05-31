Юрген Лиги: экономика Эстонии начала расти еще в прошлом году

Депутат Рийгикогу Юрген Лиги (Партия реформ) на своей странице в facebook с сарказмом прокомментировал новость о том, что экономика Эстонии выросла на 4,4%. Он указал на то, что экономика начала расти еще летом прошлого года не только в Эстонии, но и в Европе.

"Рост (экономики) набирает обороты ещё с прошлого лета, а осенью он приобрёл особенно крупные размеры", - написал Лиги в соцсети.

"Доказано, что разогревать экономику с помощью резервов и кредитов - глупо и вредно для дальнейшего развития. Это подтвердили как Банк Эстонии, так и совет по бюджету", - сказал Лиги.

"Первый квартал прожили за счёт бюджета, принятого прошлым правительством. Однако, безусловно, правительство Ратаса сломало застой, а Земля - плоская. Ах да, застой ещё параллельно сломали во всей Европе, увеличив там спрос на импорт", - иронизирует Лиги.