Российские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии

Фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" ВМФ России осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" из Средиземного моря по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в районе Пальмиры.

Об этом в среду, 31 мая, сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.

"Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом "Адмирал Эссен" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры. Все цели поражены", - говорится в сообщении. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.

Отмечается, что целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки.

Минобороны РФ подчеркивает, что "командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия".