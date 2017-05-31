ООН: с начала 2017 года в Средиземном море погибло 1720 беженцев

За последние несколько дней к берегам итальянских городов Кротон, Палермо и Катания было доставлено 50 трупов мигрантов, утонувших в результате нескольких трагических инцидентов в Средиземном море. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В УВКБ напомнили, что маршрут из Северной Африки в Италию через центральное Средиземноморье является самым опасным для мигрантов и беженцев. С начала 2017 года на этом пути погибли более 1720 мигрантов и беженцев. Уже в этом году к европейским берегам по Средиземному морю приплыли уже 60 тысяч беженцев и мигрантов.

Только на прошлой неделе у итальянских берегов было спасено 9500 человек. К этим же берегам спасатели доставили 50 трупов. Десятки искателей убежища числятся пропавшими без вести, об их судьбе ничего не известно, передает сайт ООН.

Один из инцидентов произошел утром 24 мая. Когда отряд итальянской береговой охраны подплыл к лодке контрабандистов, то ее обитатели -беженцы и мигранты - запаниковали, лодка стала наполняться водой.

В результате погибли 33 человека, в том числе 13 женщин и семь детей. Десятки других пропали без вести. Трехпалубное судно вышло из Ливии 23 мая. На его борту находилось от 700 до 900 пассажиров, 300 из них - в переполненном трюме. К берегам Кротона спасатели доставили 590 выживших пассажиров. Сейчас они получают помощь, в том числе психологическую. Большинство из них - граждане Судана, Эритреи, Коморских островов, Египта и Марокко.

В УВКБ призвали международное сообщество не допускать таких трагедий в будущем и обеспечивать легальные пути миграции и получения убежища в Европу, в том числе в рамках программ по расселению беженцев и воссоединению семей.