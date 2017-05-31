Таави Аас отозвал Арво Сарапуу из советов муниципальных фирм

Арво Сарапуу, ушедший в отставку с поста вице-мэра Таллинна в связи с подозрениями в коррупции, распоряжением горуправы должен выйти из советов муниципальных предприятий.

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас отозвал Арво Сарапуу с 1 июня из совета компаний Tallinna Soojus, Tallinna Tööstuspargid и Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

Из распоряжения горуправы следует, что с 1 июня в совете Tallinna Soojus Арво Сарапуу заменит вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, в совете Tallinna Tööstuspargid – вице-мэр Эха Вырк, а в совете Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus – вице-мэр Калле Кландорф.

Пост вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу покинул 26 мая. Днем ранее он был задержан сотрудниками КаПо в качестве подозреваемого по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице.