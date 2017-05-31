От президента Южной Кореи скрыли переброску из США дополнительных установок системы ПРО

В администрации президента Южной Кореи в среду подтвердили, что министерство обороны страны умышленно не проинформировало главу государства Мун Чжэ Ина о доставке дополнительных пусковых установок американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD.

Об этом в среду, 31 мая, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап", передает Интерфакс.

Пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ен Чан сообщил, что во вторник в резиденцию президента вызвали нескольких представителей министерства обороны и провели тщательное расследование того, как информация о доставке дополнительных установок ПРО THAAD была исключена из доклада президенту.

По его словам, в результате расследования было установлено, что высокопоставленные представители Минобороны Южной Кореи "во время чтения чернового варианта доклада президенту решили убрать информацию о доставке".

Накануне Мун Чжэ Ин распорядился начать расследование о переброске в страну без его ведома дополнительных четырех ракетных пусковых установок ПРО THAAD.

Между тем СМИ напоминают, что до своего вступления в должность Мун Чжэ Ин пообещал изучить детали размещения на территории Южной Кореи установок THAAD, которые вызвали раздражение у Северной Кореи и Китая.

Ранее в мае представители командования американскими войсками в Южной Корее подтвердили готовность системы ПРО THAAD к действию и перехвату северокорейских ракет.