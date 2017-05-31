Новым министром государственного управления станет Яак Ааб ({{commentsTotal}})
Преемником Михаила Корба на посту министра государственного управления станет генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб.
Премьер-министр Юри Ратас сообщил ERR, что представит кандидатуру Ааба для утверждения правлению партии в следующий вторник.
24 мая после встречи с премьер-министром Юри Ратасом Михаил Корб заявил, что уходит в отставку. Причиной отставки Михаила Корба с поста министра госуправления стали его слова относительно вхождения Эстонии в НАТО. На встрече с ветеранами в Хаапсалу он заявил, что не поддерживает членство страны в альянсе. Заявление Корба резко осудили как партнеры центристов по коалиции, так и оппозиционные политики.
Спекуляции СМИ не подтвердились
СМИ предполагали, что место Михаила Корба в кабинете министров может занять Вейкко Лухалайд, Марко Шорин или Андрей Новиков. Имени Яака Ааба не упоминали.
Редактор: Ирина Киреева