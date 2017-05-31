В среду в Таллинне открылись Дни Старого города

Со среды 31 мая, до воскресенья, 4 июня, в Таллинне будут проходить Дни Старого города. Открытие фестиваля состоялось 31 мая на Ратушной площади в 20:00.

Всего в рамках фестиваля состоится более 400 мероприятий, основной упор которых будет сделан на молодежь, сказала координатор юношеской программы Юлия Чаплыгина. "Девиз 36-х Дней Старого города – "Молодой Старый город" выбран неслучайно, так как Министерство культуры обозначило этот год годом детской и молодежной культуры", – пояснила она.

В среду можно будет поприсутствовать на выпускных экзаменах студентов Эстонской музыкальной и театральной академии. Большинство мероприятий абсолютно бесплатные.

Всю подробную информацию и программу можно найти на сайте организаторов, а также в специальных буклетах, которые доступны на эстонском, русском и английском языках.